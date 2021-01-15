مدرب بيراميدز: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على المقاولون

عدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، مزايا فوز فريقه على المقاولون العرب اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وقال فتح الله عقب نهاية المباراة: "الفريق حقق مكاسبا كثيرة أبرزها هو الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعبين".

وأضاف بأن الفوز على المقاولون العرب، أثبت أن لدينا لاعبين على مستوى كبير، ولديهم القدرة على تحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة.

أشار المدرب إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة ولدينا كل الثقة في اللاعبين وتحقيق الفوز في المباريات وتقديم أداء مميز.

اختتم قائلا، إنه منذ أول مباراة في الدوري والخسارة أمام الاتحاد والفريق يتعرض لضغط لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ونجحت في تجاوز كل هذه الضغوط.