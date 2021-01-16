سيرك روسي يثير السخط بعرضه لقرود وماعز وعليها رموز نازية ويثير السخط

عرض سيرك روسي عددا من الحيوانات ضمن أحد عروض التسلية وهي ترتدي ملابس طبع عليها الصليب المعقوف رمز النازية، ما تسبب في إثارة غضب عارم وتهديدات بعواقب قانونية.



كان مروضو السيرك يرتدون الزي السوفييتي في مدينة إشيفسك الروسية التي تقع على بعد 970 كيلومترا شرقي العاصمة موسكو كما قدموا خلال أحد عروض السيرك قردا وماعزا وهما يحملان رمز الصليب المعقوف لألمانيا الهتلرية.



وقال السيرك اليوم الجمعة ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه كان عرضا لمرة واحدة في رأس السنة الجديدة لإظهار الانتصار على ألمانيا النازية نهاية الحرب العالمية الثانية.



وقال بيان نشره السيرك مسبقا إن العرض تم بتكليف من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي أرادت عرضا يتضمن "رحلة تاريخية" حول دورها في التاريخ الروسي والسوفييتي.



وقال البيان إن العرض كان يتناول الحرب العالمية الثانية في هذا السياق.



وأوضح البيان أيضا أنه لذلك كان من اللازم على مدربي الحيوانات الظهور بالزي السوفيتي خلال صيدهم الماعز بالزي النازي "إظهارا لأثر "التعليق الصوتي والتتابع البصري".



وبسبب العرض المثير للجدل يجري الادعاء العام الالماني حاليا تحقيقا في الموضوع.



يستند السيرك في عرضه هذا إلى قانون روسي يسمح باستخدام الرموز الفاشية طالما لا تدخل ضمن أغراض الدعاية ولكن عند خدمتها أغراض تعليمية.