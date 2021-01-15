موهبة نيجيرية تقتحم موسوعة جينيس في كرة القدم

يأمل صبي عمره 12 عاما من نيجيريا في التألق عالميا في كرة القدم مستقبلا بعد أن سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في المهارات الكروية الحرة.

وبعد نجاحه في تسجيل رقم قياسي في عدد مرات ضرب الكرة بالقدمين والساقين وفي نفس الوقت الحفاظ على كرة أخرى على الرأس خلال دقيقة واحدة أصبح تشينونسو إيتشي محور الاهتمام على مواقع الإنترنت.

وقال الصبي إنه هو تقريبا من علم نفسه هذه المهارات رغم تأثره بنجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولاعب الوسط النيجيري المعتزل جاي جاي أوكوتشا.

وقال تشينونسو: "لم يعلمني أحد شيئا لكن والدي كان له تأثير على حياتي من خلال عرض بعض التسجيلات المصورة وأنا تعلمت منها".

ونجح الصبي القادم من مدينة واري الجنوبية في نيجيريا في ضرب الكرة 111 مرة خلال 60 ثانية مع وجود الكرة الأخرى على رأسه ليدخل نسخة 2021 من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في أول ظهور لهذا المجال في الموسوعة.

وقال الصبي: "حلمي هو أن أصبح لاعب كرة قدم ومتميز عالميا في المهارات الحرة والسفر حول العالم".

وأضاف أنه يطمح إلى تسجيل ألفي ضربة مع الحفاظ على كرة ثانية على رأسه مستقبلا.