اليونان تخفف قيود كورونا بما يسمح للمتاجر والكنائس بالعمل مجددا

قالت الحكومة اليونانية إن البلاد ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا مرة أخرى اعتبارا من الاثنين المقبل، بما يسمح للمتاجر في الأقاليم ذات معدلات الإصابة المتدنية بأن تستقبل زبائن مجددا.



وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال جلسة برلمانية اليوم الجمعة إننا "بالتأكيد سنخفف القيود"، مضيفا أن علماء الفيروسات أعطونا الضوء الأخضر بذلك.



وذكر ميتسوتاكيس إنه سيتم كذلك السماح للكنائس بممارسة أنشطتها مجددا اعتبارا من يوم 25 يناير الجاري.



وقال إنه حان الوقت للمخاطرة تدريجيا بفتح الاقتصاد بشكل طفيف، طالما يتفق في ذلك علماء الفيروسات، مضيفا أن كل إغلاق يكلف الاقتصاد اليوناني أكثر من ثلاثة مليارات يورو (6ر3 مليار دولار) شهريا.



وبالمقارنة مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تمكنت اليونان من إبقاء معدلات الإصابة تحت السيطرة بشكل كبير عبر تطبيق إجراءات صارمة، حيث لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم سوى لأسباب ضرورية، كالتوجه للعمل أو لزيارة الطبيب على سبيل المثال.