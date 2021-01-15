محافظ الشرقية: مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي رصدت ما يقرب من 200 مصاب بكورونا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تحرص على التصدي لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية من خلال تدشين حملات إزالة وتحويل القائم بالتعدي إلى النيابة العسكرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه أقال أحد الموظفين العاملين بالإدرات المحلية ورئيس قسم الإزالات بإحدى القرى مع تحويلهم للنيابة العسكرية، نتيجة بناء أحدهم على الأراضي الزراعية وعدم اتخاذ الأخر للإجراءات اللازمة.

وعن مبادرة «متابعة حالات العزل المنزلي»، ذكر أنه تم إطلاق 20 عيادة متنقلة ضمن المبادرة والتي رصدت ما يقرب من 200 حالة مصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي، لافتًا أنه يتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلالها.

وعن زيارة وزيرة الثقافة للمحافظة، أوضح أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة شهدت فاعليات تخريج شباب مشروع «إبدأ حلمك»، لإعداد الممثل الشامل بقصر ثقافة الشرقية، مشيدًا بمجهودات الوزارة في المبادرة.

