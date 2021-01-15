قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية بعد ظهور جائحة «كوفيد - 19» توجه تفكيرها نحو الدراسات المستقبلية للأوضاع ما بعد كورونا، موضحًا أن النهوض بالزراعة الصحراوية يأتي على رأس هذه التحديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الأكاديمية تستهدف الدخول في مشروعات قومية كبرى للبحث والتطوير، قائلًا إن فكرة الحملة القومية للنهوض بالزراعات الصحراوية نشأت بالشراكة مع مؤسسة الريف المصري.

وأشار إلى وقوع اختيار مؤسسة الريف المصري على أرض صحراوية تابعة للأكاديمية في المهرة، لافتًا إلى أن هذه الأرض تضم عددًا كبيرًا من التحديات منها ارتفاع نسبة الملوحة.

وذكر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الريف المصري منح الأكاديمية حق الانتفاع لأرض مساحتها 50 فدانًا لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد، قائلًا إن الهدف تقديم مخرجات البحث العلمي للمنتفعين الآخرين.

وأوضح أن الحملة القومية تستهدف الوصول إلى أفضل تركيبة من المحاصيل خلال فصلي الشتاء والصيف والاستفادة من التكنولوجيات المصرية في تحلية المياه، مضيفًا أن الأكاديمية رصدت 20 مليون جنيه لتنفيذ النموذج التجريبي على أرض الواقع.

ولفت إلى ضخ الدفعة الأولى للتمويل، متابعًا: «نبدأ التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة؛ لتنفيذ محطة تحلية المياه، وعلى الموسم الصيفي ستكون الأرض مزروعة بالمحاصيل».

وشرعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أولى خطواتها التنفيذية لبدء الحملة القومية للنهوض بالزراعات الصحراوية بتسلُم فريق من المتخصصين والمهندسين من الأكاديمية وشركة الريف المصري، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء الأرض المخصصة من قبل شركه الريف المصري الجديد لتنفيذ المشروع.