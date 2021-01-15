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مقاطعة فرنسية تتراجع عن ترحيل مساعد خباز

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
باريس - د ب أ:
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:23 ص

بعد أن أضرب خباز في فرنسا عن الطعام احتجاجا على قرار ترحيل مساعده، 18 عاما، إلى غينيا، مما أثار اهتماما وطنيا، تراجعت سلطات المقاطعة المسؤولة اليوم الخميس وأعلنت السماح للشاب بالبقاء.

وقالت السلطات "في ضوء جهوده المثالية نحو التكامل وأمله في الاندماج المهني.. قرر حاكم أوت- سون إلغاء الإجراء المتخذ ضده ومنحه تصريح إقامة".

وكان الخباز ستيفان رافاكلي قد بدأ إضرابه في الثالث من يناير للقتال "من أجل بقاء الصبي في فرنسا والحصول على أوراق الإقامة في فرنسا"، حسبما ذكر لمجلة "بروت" الإلكترونية.

وكان يعتزم الاستمرار حتى 26 يناير، حيث كان من المقرر اتخاذ قرار بشأن طعن المساعد ضد ترحيله، وكان المساعد يواجه الترحيل بسبب بلوغه 18 عاما.

وصل رافاكلي إلى اليوم الحادي عشر اليوم الخميس في إضرابه عندما أعلنت المقاطعة قرارها قبل الأوان.

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