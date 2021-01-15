العثور على جثث 3 صيادين بعد انقلاب قارب قبالة الساحل الفرنسي

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث ثلاثة صيادين فقدوا بعد انقلاب قاربهم خلال مناورة سحب في القنال الإنجليزي قبالة سواحل فرنسا.



وذكر التقرير أن الغواصين حددوا مكان الجثث في حطام القارب فى القنال بعد ظهر اليوم، وتم انتشالها بميناء بلدة أويسترهام.



وتم التعرف على الجثث وتبين أنهما لشقيقين، يبلغان من العمر 19 و26 عاما، ورجل عمره 27 عاما.



وبعد أكثر من 10 ساعات، توقف البحث عنهم بعد الظهر، وفقا لما ذكرته الهيئة البحرية المسئولة في وقت سابق اليوم.



وذكرت الهيئة أن موجة عاتية ضربت القارب في شمال بلدة ليون سور مير الساحلية خلال الليل مما تسبب في غرقه.



وبدأت النيابة العامة في لوهافر التحقيقات.