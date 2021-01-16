جونسون: المستشفيات تواجه ضغوطا استثنائية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن الضغط على النظام الصحي في البلاد "غير عادي" وذلك بالنظر إلى العدد القياسي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الراقدون في المستشفيات.



وقال جونسون إن بعض المستشفيات اضطرت إلى تأجيل إجراء عمليات السرطان، بينما انتظرت سيارات الإسعاف في طوابير أمام الأبواب.



وأضاف جونسون: "إننا في هذا الوقت بحاجة إلى عزيمة وطنية قوية" ويجب الاستمرار في توخي الحذر والبقاء في المنازل كلما كان ذلك ممكنا.



ووفقا للأرقام الرسمية فإن عدد المرضى الذين يعالجون حاليا في المستشفيات البريطانية يزيد على 37 ألف.



وقال جونسون إن أكثر من 4 آلاف شخص نقلوا إلى المستشفيات يوم الثلاثاء الماضي وحده.



وقال جونسون في رسالة بالفيديو نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "الرجاء التفكير حقا مرتين قبل مغادرة المنزل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولا تخرجوا إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية.. من الأكثر أمانا أن تفترض أنك قد تكون مصاباً بكوفيد 19".



وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 27ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.