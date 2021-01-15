عرضت فضائية «euronews arabic»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد لحظة منع قوات الأمن التونسية جرحى للثورة من التظاهر وسط العاصمة في ظل الحجر الصحي المفروض في البلاد.

وحاول محتجون من جرحى الثورة التونسية التي يتم إحياء ذكراها العاشرة، اختراق الحواجز التي وضعتها قوات الأمن وسط العاصمة، سعيًا منهم إلى كسب اعتراف رسمي من الدولة بحقوقهم، مرددين «هذا حجر سياسي وليس حجرًا صحيًا».

وقد ظل شارع بورقيبة وسط العاصمة اليوم مقفرًا إلا من الحضور الأمني، تزامنًا مع فرض السلطات حجرًا صحيًا لمدة أربعة أيام، وسط ارتفاع لافت لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومنعت قوات الأمن بضع عشرات من المحتجين من التوجه الى الشارع الرئيسي، ونشرت متاريس على طوله وأغلقت الممرات الفرعية المؤدية إليه.

ويطالب جرحى الثورة منذ عشر سنوات بإدراج أسمائهم بشكل رسمي في الجريدة الرسمية كاعتراف من الدولة بما قدموه للثورة، والحصول على التعويضات المترتبة على ذلك.