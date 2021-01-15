قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحويل سير السيارات بالشارعين التجاريين الرئيسيين في مدينة كفر الشيخ إلى إتجاه واحد بالإضافة إلى إزالة العوائق وإنشاء أرصفة موحدة بعرض 2متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أعمال التطوير بشوارع مدينة كفر الشيخ يأتي في إطار مبادرة تطوير عواصم المحافظات، موضحًا أن هناك حملات للتشديد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأشاد بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خاصة في مناطق التجمعات والجهات الحكومية ووسائل النقل العام، مضيفًا أن مديرية أمن كفر الشيخ والأجهزة الصحية ومنظمات المجتمع تتعاون مع المحافظة في عمليات تطهير الأماكن التي تشهد ترددًا كبيرًا من جانب المواطنين كالأسواق والبنوك ومكينات الصرف الآلي.

وأعرب عن استيائه من سماح بعض الأسر لأبنائها بارتياد السناتر التعليمية في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى مخالفاتهم لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإتاحة وزارة التعليم للمنصات الإلكترونية لاستكمال العام الدراسي؛ منعًا للتجمعات.

وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السناتر التعليمة كإغلاقها وعرض المسؤولين عنها على النيابة، مناشدًا أولياء الأمور بعد السماح لأبنائهم بارتدياد الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، حفاظًا عليهم من العدوى بفيروس كورونا.



