 نيفين شلبي تنتهي من تصوير فيلم النهاردة يوم جميل - بوابة الشروق
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نيفين شلبي تنتهي من تصوير فيلم النهاردة يوم جميل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:07 ص

انتهت المخرجة نيفين شلبي، اليوم الخميس، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيفين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها انتهت من تصوير جميع مشاهد الفيلم، مضيفة أنها ستواصل عمليات المونتاج والمكساج بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن "النهاردة يوم جميل" مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان"، وتدور أحداث الفيلم حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.

الفيلم من بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار، وضيوف الشرف رمزي العدل وكريم كوجاك، وإنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي.


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