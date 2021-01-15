تزايد عدد النواب المضربين عن الطعام في برلمان تونس للتنديد بالعنف وللمطالبة بإصدار بيان من المؤسسة التشريعية يشجب ممارسات صدرت عن نواب "ائتلاف الكرامة".

ودخل منذ السابع من ديسمبر الماضي أربعة نواب من الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح في بهو البرلمان للاحتجاج ضد أعمال عنف صدرت عن نواب "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين الديني.

وجاء الاعتصام بعد نقاشات صاخبة في اجتماع للجنة برلمانية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي تسببت في جرح النائب أنور بالشاهد في جبينه وسقوط النائبة سامية عبو التي أغمي عليها. وبدأت عبو منذ نحو أسبوع اضرابا عن الطعام.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عن فتح تحقيق بعد الأحداث الصاخبة، لكن لم تصدر إدانات واضحة حتى اليوم.

وقالت النائبة ليلى الحداد من الكتلة الديمقراطية والتي انضمت الى الإضراب اليوم إن "هناك إرادة قوية لعدم إدانة العنف".

واتهمت الحداد مكتب البرلمان "بالتلكؤ في إصدار بيان تنديد ضد العنف" رغم مرور اكثر من شهر على دخول نواب الكتلة الديمقراطية في اعتصام ودخول عدد منهم في إضراب عن الطعام وتدهور حالاتهم الصحية.