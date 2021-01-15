 روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة - بوابة الشروق
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روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة

علم روسيا
علم روسيا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 2:00 م

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها تطلق عملية الانسحاب من اتفاقية «الأجواء المفتوحة» بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.


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