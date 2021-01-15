روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها تطلق عملية الانسحاب من اتفاقية «الأجواء المفتوحة» بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.