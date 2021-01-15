

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في أوغندا اكتمال نسبة 29 في المائة من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى بدأت أمس الخميس.

وقال الناطق باسم اللجنة - في مؤتمر صحفي من مقرها فى العاصمة كمبالا- إن الرئيس الأوغندى يورى موسيفني الذي يرأس البلاد منذ العام 1986 قد حصل على 61 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة التى تم فرزها حتى الآن، وفى حالة فوزه ستكون تلك هى الفترة الرئاسية السادسة للزعيم الأوغندي موسيفيني.

كما حصل المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المطرب الجماهيرى بوبى واين على نسبة 27 فى المائة من إجمالى الأصوات الصحيحة التى تم فرزها حتى الآن.

وكان المطرب الجماهيرى بوبى واين قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر حملته الانتخابية ظهر اليوم الجمعة، قال فيه إنه على ثقة من الفوز فى الانتخابات الرئاسية زاعما "حدوث عمليات تزوير وخروقات لضمانات نزاهة العملية الانتخابية".

كما عرض لقطات مصورة قال إنها "توثيقية لمزاعمه"، ودعا الأوغنديين إلى مقاومة ما اسماه بالابتزاز، ويعول بوبى واين على مناصرين من الشباب الأوغندى لاعبا على وتر مشكلة البطالة حيث يشكل الشباب الأوغندي ممن تقل إعمارهم عن 35 عاما نسبة 50 فى المائة من إجمالى تعداد الشعب الأوغندي.