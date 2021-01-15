صلاح يواصل الاستعداد لقمة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، استعداداته لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وخاض صلاح مع لاعبي ليفربول التدريبات الاستعدادية مساء اليوم الجمعة للمواجهة الصعبة التي ستجمع المتصدر والوصيف على ملعب أنفيلد.

ويسعى ليفربول من خلال مباراة يونايتد، أن يعود للانتصارات مرة اخرى، حيث لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويأمل صلاح أيضا في العودة للتسجيل، حيث لم يسجل في آخر 3 مباريات، ولكنه لا يزال متصدرا لجدول الهدافين بالبريميرليج.