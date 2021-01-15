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خبراء صحة إيرانيون يحذرون من تخفيف الإغلاق المبكر

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:20 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:20 م

(د ب أ)

حذرت وحدة أزمة فيروس كورونا الإيرانية اليوم الجمعة من التخفيف المبكر للإغلاق الحالي لفيروس كورونا برغم انخفاض أعداد المصابين، متوقعة أن هذا قد يؤدي إلى موجة رابعة من الإصابات.

وقال مسعود مرداني، عالم الأوبئة وعضو في الوحدة: "لقد فعلنا ذلك الربيع الماضي وكانت العواقب الوخيمة تصل إلى 500 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 يوميا".

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عنه قوله إن أي تخفيف قد يدفع السكان إلى الاعتقاد بأن كل شيء عاد إلى طبيعته "وهذا سيكون اتجاها خطيرًا للغاية".

وقال إن فيروس كورونا ما زال غير قابل للتنبؤ به، كما أن النتيجة النهائية فيما يتعلق بفعالية اللقاحات لا تزال غير واضحة.

وانخفضت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران منذ فرض إجراءات الإغلاق المشددة في نهاية تشرين ثان/ نوفمبر، عندما كانت الدولة تسجل ما يقرب من 500 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة يوميا.

كانت إيران في وقت سابق اليوم أن الإصابات بكورونا أكثر من مليون و318الف والوفيات تتخطى 56الف.


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