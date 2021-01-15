مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان بإقليم قندوز

أفاد مسؤولون أفغان اليوم الجمعة بمقتل ما لايقل عن 10 من قوات الأمن الأفغانية بعد أن شن مسلحو حركة طالبان هجوما على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في إقليم قندوز شمالي البلاد.

وقال ثلاثة مسؤوليين بمجلس الإقليم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم الذي وقع ليلا في منطقة إمام صهيب، أسفر كذلك عن إصابة 11 عنصرا آخرين من قوات الأمن.

من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أن سبعة جنود أفغان على الأقل أصيبوا في إقليم غزني جنوب شرقي البلاد، بعد أن أطلقت القوات الحكومية النار على انتحاري من طالبان كان يستقل عربة مدرعة معبأة بالمتفجرات.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيد الله جمعة زاده إن المسلحين هاجموا القواعد الأمنية المحيطة بعاصمة الإقليم من عدة اتجاهات، ولكن تم صد الهجمات بمساعدة الدعم الجوي.

وأضاف زاده أن الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام سيارة مفخخة، أسفر عن مقتل مدني.

وعلى الرغم من محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة منذ منتصف سبتمبر الماضي، فإن الهجمات في أفغانستان لاتزال مستمرة. وترفض طالبان حتى الآن قبول وقف إطلاق النار.

وتهدف المحادثات بين الطرفين إلى إنهاء عقود من الحرب ، لكن لم يتم تحقيق اختراق حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستكمل فيه الولايات المتحدة سحب 2500 جندي آخر من أفغانستان بناءً على اتفاق تم توقيعه مع طالبان العام الماضي.