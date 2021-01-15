إعادة فتح طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بعد تعطله جزئيا بسبب شجرة

أعادت شرطة المرور في الإسكندرية، اليوم الجمعة، فتح طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام حركة السيارات، وذلك بعد إغلاقه فجرًا؛ إثر سقوط شجرة ضخمة على نهر الطريق بجوار مسجد "أبوستة" في منطقة مرغم، غربي المحافظة، وتسببت في خروج حارتين من الخدمة، وذلك وفقًا لمصدر أمني.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي شرطة "المرور، والنجدة" بالواقعة والتي شهدتها المنطقة التابعة لحي أول العامرية، فانتقلت الشرطة ومسئولي إدارة الطرق والمرافق، والإدارات المعنية بالحي، وتم العمل على إزالة الشجرة، ورفع وتنظيف أثارها من الطريق، قبل إعادة فتحه مجددًا أمام حركة المرور والسيارات.

وتتعرض الإسكندرية، منذ فجر الخميس، لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، بالتزامن مع "نوة الفيضة الكبرى"، شديدة الأمطار وذات الرياح الجنوبية الغربية، وتستمر 6 أيام من السحب المتكاثرة الحاجبة لأشعة الشمس، وشعور المواطنين بالبرودة، وأعتيد فيها على توقف حركة الصيد والملاحة بمينائي "الإسكندرية والدخيلة".