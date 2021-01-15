بيلوسي: تعبئة غير مسبوقة للأمن في الكونجرس بعد الهجمات الأخيرة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن هناك تعبئة غير مسبوقة للأمن في الكونجرس بعد الهجمات الأخيرة، وذلك حسبما أوردته «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.



وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، ‏أن النواب مستعدون ويسعون للرد على الهجوم الذي استهدف الكونجرس، متابعة: «يجب أن يتحمل من هاجم مبنى الكونجرس المسؤولية عن ذلك».



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، الأربعاء قبل الماضي، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.