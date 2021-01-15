لاعب يد تونس: هدفنا تحقيق أفضل مراكزنا في مونديال مصر

كشف أسامة الجزيري لاعب منتخب تونس لكرة اليد أن هدف منتخب بلاده هو تحقيق مركز أفضل في النسخة الحالية من بطولة العالم لكرة اليد، والتي انطلقت منافساتها في مصر أمس الأول الأربعاء.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة على الإنترنت، قال الجزيري إنه يرى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على جميع المنتخبات من حيث التحضيرات الأخيرة، لكن رغم ذلك أبدى رضاه بإعداد منتخب تونس.

وقال الجزيري بشأن فترة الإعداد "حضرنا للبطولة بشكل جيد رغم كل شيء، وأقمنا معسكرا جيدا في قطر بخوض ثلاث مباريات ودية أمام إسبانيا وقطر والأرجنتين".

ويتنافس منتخب تونس في المجموعة الثانية مع منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا، وسيستهل مشواره في البطولة اليوم الجمعة بلقاء المنتخب البولندي في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الجزيري :"جئنا إلى مصر وهدفنا تشريف كرة اليد التونسية والعربية من خلال بطولة العالم.. نريد تحسين ترتيب المنتخب في بطولة العالم الأخيرة وإن شاء الله يكون الفريق في كامل تركيزه".

وبالحديث عن جائحة كورونا، أوضح الجزيري "أثرت بالطبع على تحضيرات المنتخب ولكن ذلك حدث للجميع، كان لدينا مباريات ودية في سويسرا لكن لم تقام بسبب الوباء".

وعن زيادة المنتخبات المشاركة في بطولة العالم إلى 32، قال الجزيري "أرى ذلك أمرا جيدا من حيث زيادة عدد المباريات، وسيساعد على تحسين مستوى كرة اليد".

وعن توقعاته للمربع الذهبي، قال اللاعب التونسي "أتوقع تأهل منتخبات الدنمارك والنرويج وإسبانيا ومصر إلى قبل النهائي، إن شاء الله مصر تقدم نتيجة جيدة كذلك".