 البنتاجون يعلن عن تحقيق المستهدف من خطط ترامب لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق - بوابة الشروق
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البنتاجون يعلن عن تحقيق المستهدف من خطط ترامب لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق

البنتاجون - ارشيفية
البنتاجون - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:11 م
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى كريستوفر ميلر أنه تم تحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في خفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 فرد لكل دولة اليوم الجمعة، قبل خمسة أيام فقط من نهاية فترة ولايته.

وقال ميلر في بيان إن الانسحاب في أفغانستان "يجعل القوات الأمريكية في البلاد تصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2001".

وأضاف: "بقوة قوامها 2500، لدى القادة ما يحتاجون إليه للحفاظ على أمن أمريكا وشعبنا ومصالحنا".

وأوضح ميلر أن خفض مستوى القوات في العراق "يعكس زيادة قدرات قوات الأمن العراقية".

وقال: "سنستمر في امتلاك منصة لمكافحة الإرهاب في العراق لدعم القوات الشريكة بالقوة الجوية والاستخبارات".

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