 الاستخبارات الأفغانية: مقتل عضو بمجلس إقليمي يُشتبه في صلته بطالبان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات الأفغانية: مقتل عضو بمجلس إقليمي يُشتبه في صلته بطالبان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:57 ص

أعلن جهاز الاستخبارات الأفغاني، اليوم الخميس، أن القوات الأفغانية قتلت عضواً في مجلس إقليمي يُشتبه في صلته بـ"طالبان" وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في ولاية غور غربي البلاد.

وقال بيانٌ صادر عن الإدارة الوطنية للأمن في أفغانستان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن القتال وقع بالقرب من مدينة "فيروزكوه" عاصمة غور الأفغانية ونتج عنه كذلك مقتل ضابط وإصابة آخر.

وأوضحت الشبكة أن العضو المشتبه اتهم بتدبير مقتل عضو آخر بالمجلس وكذلك صحفي وناشط آخر أفغاني في غور وطُلب منه الاستسلام أثناء تبادل إطلاق النار إلا أنه رفض.

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