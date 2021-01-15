تعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية

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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م بتعيين الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية.
جاء ذلك في قرار جمهوري، نشرته وكالة الأنباء اليمنية.