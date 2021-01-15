تعيين مبعوثه أممية جديدة لحفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية

صادق مجلس الأمن الدولي على تعيين مبعوثه أممية جديدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية وهي السيدة بانتيو كيتا من غينيا، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، خلفا للمبعوثة الأممية الحالية ليلى زروقي.

المبعوثة الغينية بينيتو كيتا من مواليد كوناكرى عام 1958 والتحقت بالعمل فى الأمم المتحدة فى العام 1989 ومنذ العام 2017 تشغل منصب وكيل الأمين العام المشرف على عمليات حفظ السلام ، كما سبق لها العمل كممثلة لمكتب الأمم المتحدة فى اقليم دارفور بغرب السودان فى العام 2015 .

وتعد عملية حفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية التى تقوم بها الأمم المتحدة من أهم وأصعب مهام حفظ السلام الأممية فى العالم وهى العملية التى تشرف عليها المبعوثة الأممية ليلى زروقي التى ستنتهى مهمتها هناك اعتبار أول فبراير المقبل، ويصل إجمالى عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية إلى 15 ألف جندى تصل فاتورة تشغيلهم وقيامهم بمهتمهم فى الكونغو الديمقراطية إلى مليار دولار أمريكى سنويا.