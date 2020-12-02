لاعب تشيلسي السابق: وظيفة لامبارد في خطر

حذر ويليام جالاس، زميل فرانك لامبارد السابق في تشيلسي، من أن وظيفة المدير الفني للبلوز في ستامفورد بريدج في خطر.

يقدم تشيلسي أداءًا مخيبًا للآمال في الموسم الحالي بالبريميرليج، حيث فاز البلوز في مباراة واحدة في أخر 6 مباريات، وتزداد التكهنات حول مصير فرانك لامبارد مع الفريق، حيث من الممكن أن تؤدي خسارة تشيلسي أمام فولهام في مباراة غدًا السبت للإطاحة بفرانك لامبارد من ستامفورد بريدج.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، حديث ويليام جالاس حول فرانك لامبارد، قائلًا:" إن المبلغ الهائل من الأموال التي انفقت في الصيف تعني أنه لا يوجد عذر لعدم تحسن النتائج".

وأضاف:" أعتقد أن موقف لامبارد في خطر، إنه ليس في وضع جيد الآن لأنهم ليسوا في المراكز الثلاثة الأولى في الوقت الحالي".

وأوضح:" لقد أنفقوا الكثير من الأموال، لذلك يريد مجلس الإدارة أن يرى تشيلسي يفوز بالدوري، لقد أعتقدت أن لديهم فرصة كبيرة للفوز بالبريميرليج الموسم الحالي، ولكني متأكد الأن أن مجلس الإدارة ليس سعيدًا بالنتائج، ولهذا السبب أنا متأكد أن فرانك لامبارد في موقف خطير، يحتاجون للتواجد في المراكز الثلاثة الأولى أو الفوز بالدوري".

وأشار:" لقد اشتروا تيمو فيرنر مقابل الكثير من الأموال، وربما يكون هذا السبب الذي يدفع لامبارد لإشراكه في كل مباراة، ولكن إذا لم يظهر اللاعب جودته، فربما يتعين عليهم تغيير اللاعبين في الفريق".

وأتم:" آمل أن يجد لامبارد الحل في أقرب وقت ممكن لأنه مديرًا فنيًا صغيرًا في السن للغاية، ولكنني متأكد من أنه سيكون مدربًا رائعًا في المستقبل، إنه متحمس للغاية، ويعرف كرة القدم جيدًا".