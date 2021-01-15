5 مليارات جنيه استثمارات جديدة لخطط الشركة العامة للبترول في زيادة حفر الآبار

الملا: متوسط إنتاج الشركة العامة للبترول يقفز إلى 68 ألف برميل زيت يومياً

كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن رصد استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه لموازنة العام المالى القادم لدعم خطط الشركة العامة للبترول فى زيادة حفر الآبار الاستكشافية والتنموية، ومشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأشار الملا إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في زيادة الرقم القياسى الحالى للإنتاج لمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ الشركة، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأكد الوزير أهمية ما حققته الشركة العامة للبترول من أداء خلال خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠، حيث قفزت بمتوسط الإنتاج إلى رقم قياسى جديد خلال تلك الفترة بلغ ٦٨ ألف برميل زيت مكافئ يومياً، وهو مؤشراً قوياً على إيجابية الاستراتيجية المتكاملة للوزارة، لتعظيم الاستغلال الاقتصادى الأمثل من القدرات التى تملكها الكيانات البترولية، وإطلاق مكامن النجاح فيها من خلال نهج علمى وعملى لتحقيق نتائج أعمال متميزة لدعم أهداف زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الملا خلال اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة العامة للبترول للعام المالى القادم، أن المتابعة المستمرة والتكامل الذى يتم من خلاله إدارة مشروعات زيادة الإنتاج واسترجاع غازات الشعلة وكذلك تطوير وتحديث البنية الأساسية للإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية وترشيد الإنفاق ستمكن الشركة العامة للبترول من تحقيق قفزات جديدة فى الإنتاج. مشيرا إلى أن التحديث والتطوير وإحداث تحول رقمى شامل فى إدارة الأنشطة البترولية فى كافة مناحى هذه الصناعة الحيوية لا حياد عنه مطلقاً فالنتائج المحققة منه قد ظهرت فيما تم إنجازه حتى الآن فى كافة مواقع العمل والإنتاج.

وأكد الوزير على أهمية استمرار الشركة فى تحديث منظومة الصرف الصناعى على البيئة البحرية وتحقيق التوافق البيئى والالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية.

واستعرض نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة أهم ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وحضر أعمال الجمعيات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه.