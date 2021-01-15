العراق: إغلاق مخيم السلامية في نينوى بعد عودة جميع النازحين إلى مناطقهم

أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق إغلاق مخيم السلامية في نينوى بعد عودة جميع نازحيه طوعاً إلى مناطقهم.



وقالت الوزيرة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة- "إن عودة النازحين وإنهاء ملف النزوح يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي ويفتح الباب أمام مستقبل ملائم لبناء منظومة اجتماعية مزدهرة ومستقرة".



وأشارت إلى أن آلاف الأطفال عاشوا بالمخيمات في ظروف صعبة، ومسؤوليتهم أمانة تقع على عاتق الجميع، وقد آن الأوان لتنشئة هذا الجيل بشكل صحيح في بيئة مستقرة وملائمة تختلف كثيراً عن قسوة المخيمات.



وأوضحت أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة نينوى وقيادة العمليات فيها تم إغلاق مخيم السلامية الذي كانت تقطنه أكثر من 5 آلاف عائلة وإنجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية إلى إعادة الأسر النازحة طوعا إلى مناطقها.