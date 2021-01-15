 نجم أتلتيك بلباو يتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني - بوابة الشروق
الجمعة 15 يناير 2021 1:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

نجم أتلتيك بلباو يتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني

وكالات
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:24 م

قال لاعب أتلتيك بيلباو، إنييجو مارتينيز، عقب إقصاء ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، إنه يتمنى ألا يتمكن ليونيل ميسي قائد برشلونة، من اللحاق بمواجهة الأحد المقبل.

ويلتقي برشلونة مع بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما نجح أتلتيك بيلباو في إقصاء ريال مدريد، بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

وأضاف مارتينيز "ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا في الليجا.نتمنى ألا يتمكن ميسي من اللحاق باللقاء، وبذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات".

وأكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل "فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد".

وتابع "بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول لنهائي السوبر الإسباني".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك