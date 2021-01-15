نجم أتلتيك بلباو يتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني

قال لاعب أتلتيك بيلباو، إنييجو مارتينيز، عقب إقصاء ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، إنه يتمنى ألا يتمكن ليونيل ميسي قائد برشلونة، من اللحاق بمواجهة الأحد المقبل.

ويلتقي برشلونة مع بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما نجح أتلتيك بيلباو في إقصاء ريال مدريد، بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

وأضاف مارتينيز "ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا في الليجا.نتمنى ألا يتمكن ميسي من اللحاق باللقاء، وبذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات".

وأكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل "فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد".

وتابع "بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول لنهائي السوبر الإسباني".