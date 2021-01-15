الحكم بسجن الطبيب الألماني مارك إس 4 أعوام في قضية المنشطات

قضت محكمة ميونخ اليوم الجمعة بمعاقبة أخصائي الطب الرياضي الألماني مارك إس بالسجن لمدة أربعة أعوام وعشرة أشهر مع منعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بسبب أنشطته المحظورة فيما يتعلق بالمنشطات.

وكان مارك إس قد اعترف في بيان مكتوب قرأه محاموه خلال المحاكمة، بتورطه في ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات منذ عام 2012.

وواجه مارك إس اتهامات بانتهاك قوانين تنظم استخدام الأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة، ضمن أكبر قضية منشطات تشهدها ألمانيا حتى اليوم، وشملت الاتهامات أيضا تسببه في حالة إصابة خطيرة.

وجرى القبض على مارك إس في فبراير من عام 2019 بعد مداهمة منزله في مدينة إرفورت الألمانية، خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) في سيفيلد بالنمسا.