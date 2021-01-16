تونس تعزي الجزائر في ضحايا حادث تبسة الإرهابي

تقدمت تونس، مساء اليوم الجمعة، بخالص عبارات التعازي والمواساة للحكومة وللشعب الجزائريين، إثر الحادث الإرهابي الغادر الناجم عن انفجار لغم تقليدي في إحدى بلديات ولاية "تبسة" الجزائرية، والذي أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تونس تتقدم بتعازيها لأهالي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وجددت تونس تضامنها المطلق مع الجزائر الشقيقة، وأكدت وقوفها اللامشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري الشقيق.