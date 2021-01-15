رفع وإزالة إعلانات مخالفة بميدان مجمع محاكم المنيا

قال محمد صلاح وكيل إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن الإدارة شنت حملة لرفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة من ميدان عبد المنعم الغربي "ميدان مجمع المحاكم"، بوسط مدينة المنيا، مثلت إشغال ريق غير جائز فضلا عن كونها أثرت في الشكل العام للميدان بالسلب، وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

وطالب العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز المنيا، بضرورة رفع أي إشغال طريق وإزالة الإعلانات المخالفة بكل أنواعها وتسيير حملات دورية من خلال إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية باستمرار ومتابعة تطبيق القواعد والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

هذا.. ويهيب رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، بضرورة التزام الجميع بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإعلانات المعلقة أو المضيئة، مع ضرورة التقدم للوحدة المحلية للحصول على التراخيص الني تمنح المواطن الحرية والحركة والاستفادة والاستغلال الأمثل لكل ما هو متاح لتقنين أي وضع مخالف.