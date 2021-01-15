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ساسي ومصطفى محمد يشاركان في تدريبات الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 5:47 م

شهدت تدريبات فريق الزمالك اليوم الجمعة مشاركة الثنائي مصطفى محمد قلب الهجوم، والتونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط.

وغاب ساسي عن مباريات الزمالك الثلاثة الماضية ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، والتي فاز فيها الأبيض جميعا على الترتيب بنتائج 2-1 و3-0 و1-0.

كما تواصل غياب مصطفى في نفس هذه المدة، بسبب عدم اعتماد الجهاز الفني عليهما، لعدم التركيز الكامل في التدريبات، حيث يرغب مصطفى في خوض تجربة الاحتراف، بينما لم يتضح موقف ساسي بشأن تجديد عقده.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.


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