لقي شخص حتفه وأصيب آخر، اليوم الجمعة؛ إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة تازيازت بولاية اينشيري شمال موريتانيا.



وأفادت مصادر "الشركة الوطنية لمعادن موريتانيا" التي تحدثت للوكالة الموريتانية للأنباء أن فرق الإنقاذ من الدرك الوطني معززة بسيارة إسعاف وآليات تابعة لشركة "كينروس" هرعت الى مكان الحادث فور وقوعه،وتمكنت من انقاذ الاشخاص الذين كانوا داخل البئر وقت انهياره.



ورجحت نفس المصادر وجود أحد الاشخاص تحت الانقاض فيما تتواصل عمليات الانقاذ حتى الساعة.



وتقع منطقة انهيار البئر في شمال البلاد وبدأ التنقيب عن الذهب السطحي فيها منذ أربع سنوات كنشاط اقتصادي جديد ساهم في زيادة القيمة المضافة للنشاط المعدني في موريتانيا وكذلك في الحد من البطالة.



ولا تتوفر المنطقة على أبسط معايير وشروط السلامة ويشكو المنقبون من انعدام وسائل الرقابة والاسعافات والحماية المدنية وغياب التكفل بالمصابين في مثل هذه الحوادث التي تكررت كثيرا في هذه المنطقة جراء انهيار الآبار على المنقبين .