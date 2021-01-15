اليابان تحتج لدى بكين بعد رصد سفن صينية قرب جزر متنازع عليها

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قدمت طوكيو احتجاجا لدى بكين بسبب رصد سفن حكومية صينية مرارا قرب مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقالت طوكيو إن السفن التابعة لخفر السواحل الصيني دخلت ما تعتبره اليابان مياهها الإقليمية قرب جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان، وذلك لليوم الثلاث على التوالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي إن سفينة صينية تابعة لخفر السواحل دخلت مياه اليابان الإقليمية صباح اليوم الجمعة وحاولت الاقتراب من قارب صيد ياباني.

وأضاف كاتو: "حث خفر السواحل الياباني السفينة بشكل متكرر على مغادرة المنطقة".

وتابع: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة (إلى الصين) عبر القنوات الدبلوماسية".