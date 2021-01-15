إجلاء 5 أسر من عقارين انهارا جزئيا غربي الإسكندرية

عرض عقارين قديمين، كائنين في منطقة كرموز التابعة لنطاق حي غرب الإسكندرية؛ لانهيار جزئي، اليوم الجمعة، وتم إخلاء 5 أسر مكونة من 11 فردًا كانت تقطنهما؛ حفاظًا على أرواحهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقت شرطة الإٍسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، وحي غرب، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بسقوط أجزاء من عقارين، كائنين في شارع التوفيقية، التابع لنطاق دائرة قسم شرطة كرموز.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن أحد العقارين، مكون من دور أرضى و4 طوابق علوية، وصادر له قرار إزالة منذ 4 أعوام، وأسفر انهياره عن تصدع أجزاء من العقار المجاور الذي يسكنه شخصين فقط.



ووفقًا لمصدر أمني، تم إخلاء العقارين من السكان؛ حرصًا على سلامتهم، ووضع حواجز حديدية حولهما؛ لحماية المارة من المواطنين والسيارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.