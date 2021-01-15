تقرير: غابات بمساحة ألمانيا تعرضت للتصحر خلال العقد الماضى

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كشف تقرير حديث أن مساحة تزيد عن 43 مليون هكتار من الغابات التى تعادل مساحة دولة ألمانيا، تصحرت خلال العقد الماضى، بفعل الأنشطة البشرية بمناطق بعينها ما يزيد خطورة الوضع البيئى على أزمة تغير المناخ وانتشار الأوبئة.

ونقلت فرانس برس عن صندوق الحياة البرية العالمى، أن نصف الغابات المتصحرة، تتركز فى 29 موقعا بمناطق جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأضافت الدراسة أن أسوأ المناطق تأثرا سيراتو البرازيلية والأجزاء البوليفية والبرازيلية من الأمازون، بجانب غابات بورنيو بين إندونيسيا وماليزيا والغابات فى دول مدغشقر والأرجنتين والبرغواى.

وتعد أنشطة الزحف العمرانى والزراعى وأنشطة الرعى وراء معظم تلك التصحرات.

وتسبب رعى الأبقار وزراعة الصويا فى تصحير 32% من غابات سيراتو البرازيلية موطن 5% من كائنات الكوكب، بينما تزداد معدلات التصحر لتقفز 13% فى عام 2019.

يقول فران برايس من صندوق الحياة البرية العالمى، إن استمرار ذلك التصحر يهدد التنوع البيئى، ويتسبب بظهور المزيد من الأوبئة.

وطالب برايس الجميع، بمقاطعة المواد المنتجة عن عمليات التصحر، مثل الصويا وزيت النخيل.

وأشار التقرير إلى وقوع ضرر كبير على السكان الأصليين القاطنين لتلك الغابات والذين تجرفت مساكنهم.