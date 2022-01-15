مشاورات روسية إيطالية حول التعاون الثنائي في سوريا

بحث سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، مع ستيفانو رافانيان، مفوض وزارة الخارجية الإيطالية للشأن السوري، في موسكو اليوم السبت، التعاون الروسي الإيطالي حول سوريا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي)، إلى أن المحادثات التي بادر الجانب الإيطالي إليها، ركزت على "الجوانب العملية للتعاون بين روسيا وإيطاليا في الملف السوري في المحافل الدولية والأجندة الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتأثيرات السلبية للعقوبات الأحادية المفروضة ضد سوريا".

وأضافت الوزارة أنه "تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2582 الذي ينص على التدابير الهادفة لمساعدة السوريين".