سلسلة مطاعم شهيرة فى إنجلترا تستبدل «النادلين» بـ«الروبوتات»

واجهت سلسلة مطاعم صينية «شهيرة» مشكلة فى قلة النادلين، فى فروعها بإنجلترا، بسبب تفشي فيروس كورونا، ما دفعها لتوظيف «الروبوتات» المتحركة فى تقديم الطعام.

ووفقًا لما أشارت إليه، صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد عملت سلسلة مطاعم «The Chinese Buffet» على استخدام الروبوتات في فروعها المنتشرة في: ليفربول وسانت هيلينز وبولتون وويغان.

ووظفت هذه المطاعم الربوتات المتحركة فى تقديم الطعام لرواد هذه المطاعم، بدلًا من «النادلين»، الذين انخفض عددهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأمر، عندما أعيد فتح أحد هذه المطاعم، بعد شهور الإغلاق الطويلة التى جرت بسبب تفشي وباء كورونا، حيث قرر المالكون تقديم الطعام للزبائن على الطاولات، بعد أن يكون هؤلاء قد طلبوا ما يريدون أكله عبر تطبيق إلكتروني.

وبالرغم من القيام بهذا الإجراء، إلا أنه قد شكل ضغطًا إضافيًا على طاقم العمل الصغير أصلا، فكان الحل في الروبوت.

كما أن هذه المطاعم، مثل غيرها، شهدت انخفاض عدد الموظفين لديها إثر الجائحة لأسباب عدة، مثل أخضع العديد من العاملين أخضع للعزل بسب المتحورات المتتالية التي ظهرت في البلاد.

ويقول مالكو سلسلة المطاعم إن الروبوتات أثبتت شعبيتها لدى الرواد، وفضلا عن ذلك، فإن تكلفتها أقل من أجر النادل.

ويبلغ ثمن الواحد منها 20 ألف دولار، وهو أقل من تكلفة توظيف نادل بأدنى أجر لمدة 40 ساعة في الأسبوع.

ويتكون الروبوت من شاشة تعتلي قائمين وبينهما روفوف صغيرة توضع عليها الأطمعة المطلوبة وفي الأسفل عجلات تسير الإنسان الآلي