قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تتلقى شكاوى من المواطنين بأن قراءات العدادات التقليدية غير صحيحة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج القراءة الموحد لتفادي تلك المشكلات.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، أن البرنامج يُلزم القارئ بالتقاط صورة للعداد تُنقل إلكترونيًا إلى مراكز جمع القراءات للمراجعة والتدقيق، نافيًا إصدار قراءة دون التقاط صورة موثقة بالعداد.

وأشار إلى أن البرنامج يضمن انتظام القراءة الصحيحة للعداد بدرجة كبيرة؛ لأنه لا يعتمد على تدخل العنصر البشري، مؤكدًا أن المواطن بإمكانه التواصل مع الوزارة وتقديم شكوى حال الشك في القراءة أو مواجهة أية مشكلة.

وأكد متحدث الكهرباء، أن البرنامج يتيح دقة كبيرة في قراءة العدادات وقلل من القراءات غير الصحيحة، متابعًا: «لو القارئ وجد العداد داخل الشقة ولم يتمكن من تصويره؛ يصور باب الشقة للتأكيد على توجهه إلى المكان».