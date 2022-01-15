بدء تحالف مكون من 5 بنوك إجراءات تأسيس شركة مساهمة لدعم الصادرات وتعزيز المنتج المحلى برأسمال 250 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن إجراءات تأسيس الشركة بدأت الاسبوع الماضى بايداع الاوراق والمستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للاستثمار من جانب وكيل المساهمين.

ويشارك فى رأسمال الشركة بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى وتنمية الصادرات.

وقالت المصادر إن الشركة الجارى تأسيسها تعمل على تدعيم الصناعات المولدة للعملة والتى تدعم الصادرات لتحسين الموارد من العملات الأجنبية بدعم جهات التصنيع المحلية كبديل للاستيراد ودعم الصناعات المصرية، بالإضافة إلى تمويل المنشآت القائمة التى هى بحاجة إلى تمويل رأس مالها للتوسع.

ويأتى تأسيس الشركة فى إطار مبادرة الحكومة زيادة صادراتها إلى ١٠٠ مليار دولار خلال ثلاث سنوات من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.

ووجه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، فى 30 مايو الماضى خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلية بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الصناعة.

وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 25%، بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية نحو 54.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كان مجلس الوزراء الاسبوع وافق فى اكتوبر الماضى على مشروع قرار بتشكيل المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى، ويختص المجلس بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التى يتم التوصل إليها لجميع الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعى بما يحقق الأهداف المرجوة.