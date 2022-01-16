باكستان ترفع سعر البنزين 3 روبية لباقي شهر يناير

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أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم السبت زيادة سعر البنزين 01ر3 روبية بسبب ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية .

وبحسب إخطار من القطاع المالي سيتم فرض زيادة على منتجات بترولية أخرى اعتبارا من غد الأحد، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الإخبارية.

وسيبلغ سعر لتر البنزين بعد الزيادة 83ر147 روبية، بينما سيرتفع سعر الديزل عالي السرعة إلى 62ر144 روبية للتر بعد زيادة سعره 3 روبية.

وسيتم إضافة 3 روبية لسعر الكيروسين ليبلغ سعره 48ر116 للتر، فيما سيرتفع سعر زيت الديزل الخفيف إلى 54ر114 للتر بعد زيادة سعره 33ر3 روبية.

وأوصت هيئة تنظيم البترول والغاز بزيادة سعر لتر البنزين 52ر5 روبية، وسعر لتر الديزل عالي السرعة 19ر6 روبية.