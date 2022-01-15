قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك زيادة ملحوظة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ19»، حول العالم، وذلك بسبب المتحور «أوميكرون»، الذي يتميز بسرعة انتشاره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدنة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن متوسط الإصابة بالفيروس حول العالم يوميًا تجاوز الـ 700 ألف حالة، متابعًا أنه تم رصد زيادة في معدل الإصابة بنسبة 4.5% مما كانت عليه.

واستكمل، أن معدل الوفيات بالفيروس مازال ثابتًا على ما كان عليه من قبل، مضيفًا أن المتحور «أوميكرون» تتشابه أعراضه بأعراض الإنفلونزا وقلة أعراضه للمصابين، لذلك تنخفض أعداد المصابين الذين يحتاجوا إلى الذهاب للمستشفى.

وتابع، أن المتحور أوميكرون لا يصل إلى الرئتين بالصورة التي كان عليها متحور دلتا بلس، مضيفًا أن المصاب بالمتحور الجديد يقدر على إصابة 15 شخصًا دون ظهور أي أعراض عليه.

وأوضح، أن هناك تداخل كبير في الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد والإنفلونزا خاصة في موسم الشتاء، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية.