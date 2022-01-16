آلاف الأشخاص يتظاهرون في روما ضد سياسات احتواء كورونا

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ظاهر آلاف الأشخاص في روما اليوم السبت ضد سياسة الحكومة الإيطالية لاحتواء فيروس كورونا.

وتجمع المتظاهرون في ساحة سان جيوفاني في لاترانو، شرقي مبنى الكولوسيوم.

وهتف أحد المتظاهرين في ميكروفون قناة "راي نيوز 24" التلفزيونية العامة خلال بث مباشر قائلا: "الناس غاضبون".

وذكرت وكالة أنباء أدنكرونوس أن خمسة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة .

وشددت الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الوزراء ماريو دراجي مؤخرا قواعد احتواء الجائحة وأدخلت التطعيم الإلزامي، من بين أمور أخرى، للأشخاص الذين تزيد سنهم على 50 عاما.

واعتبارا من شباط/فبراير، ستفرض السلطات قيودا أخرى. وتسجل البلاد البالغ تعدادها حوالي 60 مليون نسمة، حاليا أعلى عدد من الحالات منذ بداية الجائحة.

وأبلغت السلطات عن أكثر من 180 ألفا و400 إصابة جديدة و308 وفيات بالفيروس خلال يوم.