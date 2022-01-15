قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، منوهًا إلى أن الطقس شديد البرودة ليلًا، خاصة وأن درجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 10 إلى 9 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن درجة الحرارة الصغرى تصل 7 درجات في المدن الجديدة، لافتًا إلى أن انخفاض نسب الرطوبة يزيد من الشعور بانخفاض درجة الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وشدد على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى أن مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى شهدت هطول أمطار خفيفة اليوم.

وأشار مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إلى استمرار فرص الأمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، غدًا الأحد، قائلًا إنها تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

وأكد أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين في تلك المناطق، ناصحًا المواطنين تجنب الوقوف بجوار أكشاك الكهرباء أو أعمدة الإنارة قدر الإمكان، أثناء فترة هطول الأمطار.