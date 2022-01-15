إبراهيم عيسى: القوة الناعمة فى مصر تساوي البترول بدول الخليج لكنها مُهدرة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ مصر هي البلد الأساسية فى الشرق الأوسط والعالم العربي التي تمتلك أفضل قوة ناعمة.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس": "القوة الناعمة في مصر تساوي قوة البترول في دول الخليج مثل السعودية والعراق والقوى الناعمة ثروة هائلة وجبارة تتجاوز كل الثروات".

وتابع: "القوة الناعمة فى مصر الآن مدفونة ونائمة ولا يملك أحد أن يطلق هذه القوة الناعمة ويعيدها لحريتها وانطلاقتها وقدرتها".

وأكمل: "كأن القوة الناعمة فى مصر مخبئة في خبيئة فرعونية يبحث عنها المنقبون وقوة مصر الناعمة تكاد تكون القوى الاهم فى المنطقة".

وأشار عيسى، إلى أن القوة الناعمة في مصر تتمثل في قوة الدراما والفن والاعلام المصري ولا تجد من يراعاها ولا يخطط لها"، مؤكدا أن ما يحدث من محاولة احياء القوة الناعمة فى مصر كلها عشوائية ومهدرة لثروات ضائعة.