محافظ القليوبية يؤكد دور الأزهر في نشر الفكر الإسلامي الوسطي

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في مكتبه بالديوان العام.

وتأتي الزيارة لحضور فعاليات ندوة نظمتها مدرسة الشبان العالمية ببنها، تحت عنوان "دور الدين في مكافحة الإرهاب وتنمية روح الولاء للوطن".

ورحب الهجان بالأزهري على أرض المحافظة، والتي تعد شعاعًا للعلم والتربية والثقافة مؤكدا دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام النبيلة، والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء وتقدم المجتمع، وتربية النشء على حب الوطن والانتماء له، ونبذ التطرف والإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن شكره لمحافظ القليوبية لحسن الاستقبال، مؤكدا أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء الكبار خصوصا بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها، وأبزرهم حسين المرصفي من علماء الأزهر الكبار، ومحمد عبد العزيز واصل وكيل الأزهر الشريف السابق ابن قرية العبادلة بالقليوبية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق ابن قرية طحلة.