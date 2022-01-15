محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزتين بمركز أول وميدالية ذهبية بكأس مصر للجمباز

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اليوم السبت، الطفلتين البطلتين داليا عبد الخالق، وسميرة صالح السيد، لحصولهما على مركز أول وميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 6 سنوات، للموسم الرياضي 2021- 2022، الذي انطلق بنادي مدينة نصر بالقاهرة.

وأثنى فودة على أداء الطفلتين خلال البطولة، مؤكدًا أنه حرص على تكريمهما دعمًا وتشجيعًا لهم، ودفعهم لتحقيق أعلى المراكز خلال البطولات القادمة، مؤكدًا استمراره في دعم وتشجيع كافة المواهب الرياضية، وتبني المتميزين منها للوصول لأعلى المراكز.

وقال الكابتن مصطفى كساب، المدير الفني للأكاديمية، إن البطلتين حصدتا مراكز أولى وميدالية الذهبية في البطولة، ويعدوا ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى بطولة كأس مصر للجمباز الفني بنات تحت 6 سنوات.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء شاركت في البطولة بـ17 بطلة تحت سن 6 سنوات من مواليد 2016–2017، وكان أدائهن جميعًا مميزًا وحصدن إعجاب الجميع من المشاركين في التقييم.