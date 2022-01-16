أعلنت البعثة الأثرية الفرنسية لليبيا عن بدء مشروع إعادة تأهيل المتحف الوطني في طرابلس بالتعاون مع جامعة "بوتييرز Grac وصندوق ALIPH".

وأشارت سفارة فرنسا في ليبيا - وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم السبت - إلى أن البعثة الأثرية الفرنسية إلى ليبيا، بدأت مهمتها الثانية للمشروع الفرنسي الليبي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في طرابلس بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في ليبيا وسفارة ليبيا في فرنسا .

يشار إلى أن متحف السراي الحمراء أو مجمع متاحف السراي الحمراء في طرابلس يعد من أقدم وأكبر المتاحف الليبية، كما أنه ينقسم عمليا إلى أربعة متاحف تعرض تراث وتاريخ ليبيا عبر فترات زمنية مختلفة تضم حضارات القبائل الليبية والإغريق والفينيقيين والرومان والبيزنطيين والعصور العربية.