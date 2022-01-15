أكد الألماني وينفريد شايفر، مدرب منتخب الكاميرون السابق، أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين كبار لديهم مهارات عالية وعلى رأسهم محمد صلاح، واحد من أفضل لاعبي العالم، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأهل الفراعنة لنهائي أمم إفريقيا.

وقال شايفر، في تصريحات عبر تلفزيونية: "مصر فازت 7 مرات ببطولة أمم إفريقيا فهي تمتلك منتخبا قويا، ولاعبون قادرون على تقديم الفارق في أي وقت، وعلى رأسهم محمد صلاح وهو واحد من أفضل لاعبي العالم".

وتابع: "الدوري المصري أيضًا قوي ودائما ما يظهر لاعبين رائعين، أتمنى أن أدرب في الدوري المصري بكل تأكيد".

واسترسل: "مصر قادرة على بلوغ النهائي في أمم إفريقيا، لم أشاهد كل مباريات البطولة لكن شاهدت بعض اللقطات فقط".

وشدد: "عمر مرموش لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف شتوتجارت الألماني، لديه بعض المشاكل مع فريقه لأنه في آخر 3 فرق في الدوري، لكنه لاعب جيد وأتابعه".

وواصل: "أعرف هاني رمزي ومحمد زيدان كان لاعبا رائعا ودائما ما يتحدثون في ألمانيا عنه".

واختتم: "كانت هناك عروض من أندية مصرية في أوقات سابقة مثل الأهلي، كل المدربين الألمان الذين عملوا في مصر كانوا يثنون على مصر والدوري المصري والحماس".